Глава гордумы Игорь Седов представил Астрахань на форуме в Волгограде

Председатель городской думы Астрахани Игорь Седов и руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов приняли участие в форуме представительных органов муниципальных образований «Единство народов России как высший смысл патриотизма», который проходил в Волгограде 14 и 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Делегаты прибыли по приглашению председателя Волгоградской гордумы Владлена Колесникова. Всего форум собрал более 30 представителей из 14 муниципалитетов, включая Липецк, Луганск, Махачкалу, Рязань, Самару, Саратов, Тулу, Хабаровск, Челябинск, Элисту, Якутск и Елизовский район Камчатского края.

В первый день участники возложили цветы к Вечному огню на площади Павших Борцов, после чего посетили центр «Пост №1», которому в этом году исполнилось 60 лет. Центр в апреле 2026 года переехал в новое помещение по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Делегаты также встретились с руководителем учреждения Любовью Глыжко и воспитанниками.

Во второй день форума прошел на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард». Комплекс открылся в мае 2024 года по инициативе господина Бочарова и функционирует круглый год. Участники осмотрели инфраструктуру лагеря. С докладами выступили губернатор Волгоградской области и мэр Волгограда Владимир Марченко.

В повестке форума были благоустройство, развитие промышленности и транспортной логистики, работа с молодежью и национальными обществами. В рамках мероприятия подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Рязанской городской Думой и Элистинским городским Собранием.

Нина Шевченко