В двух районах Ростовской области отразили атаки БПЛА

В Ростовской области утром и днем была отражена атака БПЛА. Дроны уничтожены в городе Таганроге и Неклиновском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Согласно отчету Минобороны, в течение ночи было уничтожено 138 беспилотников над 15 российскими регионами. Господин Слюсарь говорил, что ночью беспилотники сбили в Каменск-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах.