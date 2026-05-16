За ночь над территорией России сбиты 138 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 мск 15 мая до 7:00 мск 16 мая силы ПВО уничтожили 138 беспилотников.

Как уточнило ведомство, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тверской областями, Краснодарским краем, Крымом, Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь на подлете к городу были сбиты 10 беспилотников. Власти Калужской области сообщали о 10 сбитых БПЛА над регионом, власти Тульской области — о трех. Об отражении налета беспилотников также сообщали власти Ставропольского края.