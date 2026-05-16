В Можге очистили дно поврежденной плотины на второй день ремонта

В Можге продолжаются работы по восстановлению поврежденной плотины, сообщает местная администрация. К вечеру 15 мая специалисты очистили дно и начали готовить новые брусья.

«Бригады трудятся только с перерывом на ночь. К вечеру пятницы дно очищено, старые шандоры извлечены, новые брусья изготавливаются. Работы будут продолжены <...> Уверен, наш любимый пруд снова будет радовать прохладой и красотой всех можгинцев»,— сказал глава города Эрик Уразов. По его словам, после очищения поврежденного элемента, начнется установка новых брусьев.

Когда завершатся ремонтные работы, уровень воды в пруду постепенно будет подниматься. Специалисты считают, что в течение месяца он вернется на прежние отметки.

Напомним, днем 14 мая в Можге сорвало нижнюю шандору на плотине. Было подтоплено 15 придомовых территорий, в их числе 11 частных домов, три многоквартирных и один недострой. К утру 15 мая уровень воды в городском пруду уменьшился на 30 см.