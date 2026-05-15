Уровень воды после прорыва плотины в Можге сократился на 30 см

Уровень воды после прорыва плотины на городском водохранилище в Можге уменьшился на 30 см. Опасности для жителей нет, сообщил во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов.Вода покинула луга и придомовые территории.

В настоящий момент продолжаются аварийные работы. Для устранения промоины под шандорными затворами изготовлены новые конструктивные элементы. Завезен грунт и щебень на место аварии. На время ремонта перекрыт подъезд к набережной, на объекте организовано дежурство.

Напомним, всего было подтоплено 15 придомовых территорий, в их числе 11 частных домов, три многоквартирных и один недострой. Нижнюю шандору на плотине сорвало 14 мая. Для жителей был организован пункт временного размещения в местном Доме детского творчества на 100 человек.