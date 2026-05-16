В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку по факту нападений собак на ребенка

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку после сообщений СМИ о нападении бойцовских собак на 11-летнего подростка и его совершеннолетнюю сестру, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщения в СМИ появились после публикации общественника Дмитрия Чукреева. Он утверждает, что уже несколько месяцев в дворах одного из домов по ул. Белинского местная жительница выгуливает бойцовских собак без намордника и без поводка. Из-за этого уже зафиксированы порядка десяти нападений на жильцов, в том числе детей. По его словам, хозяйка регулярно пьет алкогольные напитки. Поэтому иногда она выгуливает собак в состоянии опьянения.

«Жильцы дома просят привлечь женщину к уголовной ответственности. Эпизодов куча, доказательственной базы предостаточно — видеозаписи, выписки из больницы и свидетельские показания», — рассказал Дмитрий Чукреев в своих соцсетях.