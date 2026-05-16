Площадь пожара в Набережных Челнах составила 10,8 тыс. кв. м

Пожар на территории ООО «АлтынПолимер-НЧ» в Набережных Челнах охватил площадь 10,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, огнем было охвачено здание площадью 4,5 тыс. кв. м и открытая территория площадью 6,4 тыс. кв. м. Предварительная причина — самовозгорание полимерной продукции.

Для координации действий специализированных служб на место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Набережные Челны. Проводятся мероприятия по локализации пожара.

Ранее сообщалось, что пожар локализовали в 6:55. К тушению привлекли 70 человек и 23 единицы техники.

Анар Зейналов