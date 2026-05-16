В Набережных Челнах произошел пожар площадью 6 тыс. кв. м на производственной площадке

В Набережных Челнах локализовали пожар на производственной площадке. Площадь возгорания составила более 6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сообщение о пожаре поступило в 2:46. На открытой площадке горела полимерная продукция. К тушению привлекли 70 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России — 55 человек и 14 единиц техники.

Пожар локализовали в 6:55. Погибших и пострадавших нет.

Анар Зейналов