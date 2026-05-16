Полпред Артем Жога перенесет опыт петербургской программы «Время героев» на Урал

Полпред Артем Жога, проведя встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, заверил политика, что перенесет на Урал опыт петербургской программы «Время героев», сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Президент Владимир Путин, по словам Артема Жоги, держит на личном контроле вопросы возвращения бойцов СВО к мирной жизни. «Владимир Владимирович не раз говорил: участники специальной военной операции — гордость страны, и они должны чувствовать постоянную заботу государства. В Петербурге это поручение выполняется образцово: здесь выстроена комплексная система — от качественного лечения и реабилитации до обучения и трудоустройства. Опыт петербургской программы «Время героев» мы обязательно изучим, он может пригодиться и в регионах Урала. Ребята, прошедшие фронт, должны применять свои знания и навыки в созидательной работе на благо страны», — сказал во время встречи Артем Жога.

Губернатор Александр Беглов отметил, что около 80% слушателей первой группы региональной программы «Время героев СанктПетербурга» уже работают или ожидают назначения. «Мы в едином строю выполняем поручения Президента о поддержке участников и ветеранов специальной военной операции», — сказал господин Беглов.

Полпред и губернатор обсудили уже налаженное сотрудничество: из субъектов УрФО в Санкт-Петербург поставляются топливо, горюче-смазочные материалы, трамваи, троллейбусы и электробусы, аккумуляторы и лекарственные препараты. Город же отправляет на Урал автомобили, медицинские инструменты и оборудование, лакокрасочные изделия и моющие средства, стальные трубы, радиаторы центрального отопления, парфюмерию и косметику, рыбные продукты.

По итогам встречи Артем Жога и Александр Беглов договорились и дальше делиться наработками по созданию образовательных программ для будущих управленцев из числа бойцов СВО.