В атакованной БПЛА многоэтажке в Белгороде повреждено 70 квартир

Повреждения зафиксированы в 70 квартирах дома, атакованного вчера в Белгороде, сообщил региональный оперштаб. Эксперты проведут оценку строительных конструкций. Пострадали девять человек.

По данным оперштаба, трехлетний ребенок госпитализирован, еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях города, остальные — на амбулаторном лечении. Также от ударов БПЛА в городе повреждены три многоквартирных дома, инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 машин.

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде вечером 15 мая. СМИ писали, что ЧП случилось на улице Вокзальной. При взрыве дрона загорелись несколько балконов.