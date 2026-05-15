До девяти выросло число пострадавших при ударе БПЛА по дому в Белгороде

Количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по дому в Белгороде увеличилось до девяти. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. До этого было известно о четырех госпитализированных.

Фото: Администрация Белгорода

Фото: Администрация Белгорода

Фото: Администрация Белгорода

Фото: Администрация Белгорода

19-летний парень получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног. Сейчас он проходит лечение в областной клинической больнице. В белгородскую больницу доставили троих с осколочными ранениями разных частей тела. Еще одному мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде сегодня вечером. Местные Telegram-каналы, в том числе «Белгород № 1», писали, что БПЛА влетел в дом на улице Вокзальной. При взрыве дрона загорелись несколько балконов, открытое возгорание потушили пожарные. По данным оперштаба, среди пострадавших — один ребенок. На место происшествия выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

