В Калужской области за утро сбито пять беспилотников

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вчера вечером и сегодня ночью над регионом сбили 10 беспилотников. С утра силы ПВО уничтожили еще пять дронов.

По словам губернатора, БПЛА сбили над территориями Спас-Деменского, Сухиничского, Людиновского, Малоярославецкого, Боровского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны России, за ночь над территорией страны сбиты 138 беспилотников над 15 российскими регионами.