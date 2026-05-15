Песков раскрыл повестку предстоящего визита Путина в Китай

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай завершена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Все основные параметры визита согласованы, и скоро Кремль объявит даты, добавил господин Песков.

Официальный визит Владимира Путина в Китай, 2025 год

Повесткой визита станут вопросы двусторонних отношений, в том числе образование, высокие технологии и гуманитарные темы, рассказал пресс-секретарь российского президента. Кроме того, стороны будут обсуждать международные события.

«Прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

По информации South China Morning Post, Владимир Путин должен посетить Китай 20 мая. 15 мая завершился визит президента США Дональда Трампа в Китай.