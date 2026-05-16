Предложение посуточного жилья в Казани выросло на 14% за год

Объем предложения посуточного жилья в Казани вырос на 14% год к году, а средняя стоимость аренды составила 4061 руб. за ночь. Об этом журналистам сообщил региональный менеджер Авито Путешествий Селим Бекиров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По этому показателю Казань занимает первое место среди регионов ПФО и третье по России — после Сочи и Москвы. Число оплаченных бронирований за год выросло на 11%.

Наибольший прирост предложения показал Авиастроительный район. Вторую строчку занял Вахитовский район с 25% прироста.

