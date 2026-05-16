Чемодан, вокзал и сувениры

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) подготовил выставку «Чемоданное настроение» о том, как в 1960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Проект объединил два юбилея: открытие Бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства МИД в УрФО. Знакомилась с историями о поездках жителей Свердловска за рубеж София Паникова.



Фото: София Паникова

Выставка «Чемоданное настроение» начинается с шелкового платка, который представили на Международном фестивале молодежи в 1957 году. Яркий узор дополняет вышитое слово «мир» на разных языках.

Во время кураторской экскурсии заместитель директора МИЕ Светлана Булатова пояснила, что свердловские туристы начали активно путешествовать еще до появления отделения «Спутника».

Начиная с 1956 года побывать в Англии, Франции и Венгрии можно было в составе профсоюзной делегации. Только попасть туда было непросто. Кандидату требовалось получить три подписи на заявке. При оформлении документов важно было показать, что гражданин сможет достойно представлять Советский Союз. Школьникам и студентам дополнительно рассказывали про правила этикета за столом, чтобы те не ударили в грязь лицом, когда будут в заграничном путешествии.

Молодежь брала с собой в качестве сувениров сервизы из сысертского фарфора, каслинское чугунное литье, хрусталь, матрешек, открытки. После возвращения от граждан ждали истории в формате травелога, в котором описывались впечатления от поездки.





В экспозиции представлены путевые дневники, которыми делились в местных клубах и ДК. «Когда вы едете за границу, вы берете на себя определенные обязательства. Вы должны по возвращении рассказать менее удачным соотечественникам об итогах своей поездки. Главное — подвести под все идеологическое основание. Объяснить, что теперь вам совершенно очевидно, что наш социалистический строй превосходит все остальные строи многократно»,— добавила Светлана Булатова.

В 1958 году было создано бюро международного молодежного туризма «Спутник». К середине 1960-х годов его отделения стали открываться по всему Советскому Союзу. Свердловск не стал исключением. Второй куратор выставки Мария Бекленищева уточнила, что уральское отделение было лучшим после Москвы и Ленинграда. В те годы за рубежом побывало более 32 тыс. человек.

Строгие правила для кандидатов никуда не делись: «В капиталистическую страну сразу ехать было нельзя, нужно первое путешествие совершить в страну соцлагеря. По итогу поездки формировался отчет, где прописывалось, рекомендуется человек в кап-страну или нет»,— добавила она.

В экспозиции представлены чемоданы с вещами для продажи или обмена. Из-за ограничений количества валюты, которую можно взять с собой, некоторые путешественники брали в дорогу фотоаппараты, бытовую технику, алкоголь и сигареты.

Следующая часть выставки оформлена в виде массива фотографий и вещей из путешествий по Чехословакии, Англии, Кубе, ГДР, ФРГ и Франции.

Завершающий этап показа — возвращение на родину в купе поезда, который пересекает границу Финляндии с Советским Союзом. В этой части выставочного пространства можно найти неловко спрятанный игрушечный пистолет в кармане пиджака, самиздат «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына под ковриком на полу и виниловую пластинку «Иисус Христос — суперзвезда», оставленную у всех на виду.

«Важный элемент, почему мы решили коснуться этой темы — это условия, при которых в советское время можно было путешествовать. Это совершенно уникальный квест и миллионы легендарных историй о том, что случилось с нашими советскими туристами за границей»,— рассказал директор МИЕ Игорь Пушкарев.

Выставка будет работать до 1 ноября.

