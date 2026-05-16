Российский союз туриндустрии (РСТ) выступил с инициативами по правовому регулированию посуточной аренды для туристов. В организации отмечают, что квартиры в многоквартирных домах и одиночные нежилые апартаменты, сдаваемые туристам, остаются вне правового поля. Между тем, их количество в разы превышает количество классифицированных средств размещения. Эксперт по недвижимости Юлия Феклистова считает, что требования к арендодателям должны быть едиными.

«Это не просто бюрократическая инициатива, это признание очевидного: рынок краткосрочной аренды в России превратился в гигантскую "серую зону". Как эксперт, работающий в Сочи, самом горячем туристическом кластере страны, я вижу этот диспаритет ежедневно.

Сейчас рынок жилья для туристов расколот. С одной стороны — профессиональные отельеры и современные апарт-отели с проектным финансированием. Они под "микроскопом" у государства: налоги, СанПиНы, пожарный надзор, антитеррористическая защищенность. С другой стороны — сотни тысяч квартир в обычных многоэтажках.

Статистика РСТ пугает: предложений от частников на агрегаторах в шесть раз больше, чем официальных гостиниц. Это создает нездоровую конкуренцию. Когда отель закладывает в стоимость номера безопасность и сервис, он априори проигрывает по цене "серой" квартире, владелец которой не несет никакой ответственности.

Многие боятся, что реестр — это просто новый налог. Но я смотрю на это иначе. Для отрасли это фильтр качества. Сейчас турист, бронируя квартиру, играет в лотерею. Красивые рендеры часто скрывают «бабушкин ремонт», текущие трубы и отсутствие элементарного сервиса.

Классификация в форме самооценки — это минимальный порог входа. Если ты хочешь зарабатывать на туристах, подтверди, что твой объект соответствует базе: исправная сантехника, чистый текстиль, работающая вентиляция. Это единственный путь к созданию курортов международного уровня. Иначе мы так и останемся страной «койко-мест», где искушенному гостю просто нечего предложить.

Самый острый вопрос — безопасность. В профессиональном апартаменте или отеле данные гостя мгновенно уходят в МВД. В частном секторе никто не знает, кто живет за стеной.

Для безопасности туристов и жителей домов необходимо создать, в частности, цифровой контроль: каждое объявление на агрегаторах должно иметь ссылку на запись в реестре. Нет регистрации — нет возможности сдать.

Далее — противопожарный минимум: обязать владельцев устанавливать датчики дыма и иметь огнетушители. Это копеечные затраты, которые спасают жизни.

Конечно, должен вестись миграционный учет. Процесс регистрации гостей должен стать цифровым и простым для собственника, но обязательным.

Я не призываю "запретить" бюджетную аренду. Посуточные квартиры выгодны людям с ограниченным бюджетом, семьям с детьми, командировочным. Это огромный сегмент, и он должен жить.

Но низкая цена не должна быть оправданием для риска. Квартира всегда будет дешевле отеля из-за отсутствия штата сотрудников и завтраков, но по уровню безопасности она не должна уступать.

Рынку пора взрослеть. Мы в Сочи уже видим тренд: умные инвесторы уходят в профессиональные комплексы под управлением крупных операторов. Частный сектор должен подтянуться к этим стандартам. Только когда правила игры станут едиными для всех, мы сможем говорить о реальном росте качества сервиса в России».