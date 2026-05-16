Трамп: вопрос о поставках оружия на Тайвань поставлен на паузу

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках на Тайвань американского оружия на $12 млрд поставлен на паузу. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона зависят от Китая.

«Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов - это очень много оружия»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

С 13 по 15 мая проходил визит Дональда Трампа в Китай. По его словам, результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином не повлияли на политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня. Ранее он говорил, что у Си Цзиньпина «очень твердая позиция по поводу Тайваня».