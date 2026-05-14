Старт грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесен еще на сутки

Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) вновь перенесен на сутки, сообщило NASA. Изначально запуск был запланирован на 12 мая.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, запланированный на 13 мая, был отменен за 28 секунд до старта. Теперь он назначен на 18:05 по времени Восточного побережья США 15 мая (01:05 мск 16 мая).

Корабль Cargo Dragon должен доставить на МКС 2,3 тонны продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.