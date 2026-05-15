Ульяновские активисты попросили министра культуры РФ защитить историческое наследие

В пятницу во время визита министра культуры РФ Ольги Любимовой в Ульяновск к ней обратились защитники исторического наследия Ульяновской области с просьбой помочь не допустить разрушения объектов исторического «Суворовского квартала», в том числе объекта культурного наследия федерального значения — Кадетского корпуса, построенного в XIX веке. Об этом «Ъ-Волга» сообщил сопредседатель регионального общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН) Игорь Воеводин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Ульяновск в пятницу с рабочим визитом, в ходе которого участвовала в открытии нового здания Ундоровского палеонтологического музея, провела встречу с работниками культуры региона и обсудила с губернатором региона Алексеем Русских реализацию нацпроектов и дальнейшие планы по поддержке инициатив Ульяновской области.

По словам Игоря Воеводина, он подошел к Ольге Любимовой в тот момент, когда она в сопровождении губернатора Алексея Русских, регионального министра искусства и культурной политики Евгении Сидоровой и ряда других региональных чиновников шла по «Венцу» (верхняя часть набережной Волги). «Я подошел к Ольге Любимовой, представился и сказал, что хочу попросить ее о помощи в сохранении объекта культурного наследия», — сказал господин Воеводин. По его словам, он развернул перед министром баннер с эскизами проекта «Культурный квартал “Суворовский”», разработанного движением, и вкратце рассказал о проблеме, сообщив, что движением с помощью краеведов и архитекторов разработана концепция сохранения и развития этой территории. «Она спросила министра Сидорову, знает ли она об этом, Сидорова ответила утвердительно, после чего Ольга Любимова пообещала, что обязательно это обсудит с региональным министром культуры, а губернатор пожал мне руку»,— пояснил сопредседатель движения. После этого через руководителя регионального отделения ВООПИК Дмитрия Нецветаева Ольге Любимовой были переданы обращение активистов движения и материалы проекта.

В обращении отмечается, что с 2022 года, с момента передачи территории городу, городские власти не смогли привлечь средства для сохранения исторической ценности и найти государственного заказчика для реставрации, между тем «здания ветшают, территория пустует, что создает риск утраты уникального исторического ансамбля». Активисты движения предложили концепцию «народного проекта» с пошаговым благоустройством и реставрацией за счет разделения работ на малые лоты (посильные для МСП и частных лиц) с созданием на бывшей территории суворовского училища территории сквера Воинской славы, мемориальной зоны и музейного центра.

Игорь Воеводин отметил «Ъ», что пришлось таким образом напрямую выходить на министра культуры России, потому что до этого движение не находило понимания со стороны главы города Александра Болдакина, хотя даже губернатор рекомендовал поддержать проект.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», проект движения, набиравший большинство голосов поддержки со стороны жителей города, уже дважды (в прошлом и в этом году) не был поддержан комиссией мэрии как проект благоустройства, который мог бы получить федеральное софинансирование. Никаких объективных причин отказа представлено не было. В движении ЗСИН считают, что у мэрии сохранились планы застроить территорию элитным жилкомплексом, в то время как горожане просят создать там общественно-историческое культурное пространство.

Сергей Титов, Ульяновск