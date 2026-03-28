Комиссия отказалась от исторического наследия

Общественная комиссия Ульяновска, рассматривавшая предложения ульяновцев по благоустройству общественных пространств по федеральной программе, снова не внесла в список для всероссийского голосования проект благоустройства сквера воинской славы на территории бывшего Суворовского военного училища (СВУ), хотя проект, предложенный общественным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН) уже был поддержан губернатором и градсоветом. В список для голосования комиссия включила всего три объекта, тогда как год назад на голосование было вынесено 12 проектов. При этом представителей общественного движения на заседание комиссии не допустили. В ЗСИН считают, что чиновниками и комиссией нарушены принципы отбора предложений, провозглашенные на федеральном уровне, в связи с чем обращаются к прокурору области. В мэрии ситуацию не комментируют.

В пятницу в здании мэрии Ульяновска состоялось заседание общественной комиссии по координации исполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Комиссия рассматривала предложения жителей города по проектам благоустройства на 2027 год. Отобранные проекты должны включить в голосование граждан через портал госуслуг. Проекты, набравшие больше голосов, должны будут получить федеральное финансирование. Онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства будет проходить на портале госуслуг с 21 апреля по 12 июня.

В пятницу глава города Александр Болдакин заявил, что «члены независимой комиссии определили наиболее востребованные и популярные объекты». Между тем состав общественной комиссии, утвержденный постановлением мэра, назвать независимым трудно: в числе ее членов шесть чиновников мэрии.

По итогам рассмотрения комиссией было поддержано только три общественных пространства: Центральный пляж, сквер «Династия» и территория, прилегающая к Ленинскому мемориалу, в том числе бульвар Пластова (год назад на всероссийское голосование выносилось 12 проектов). Предложение ЗСИН по проекту, по которому было подано более 400 голосов, комиссией не было принято.

Напомним, движение ЗСИН предлагает реализовать проект благоустройства сквера воинской славы на части бывшей территории СВУ, переданной Ульяновску от Минобороны. На территории находится объект исторического наследия федерального значения — здание Кадетского корпуса, построенное в 1877 году. Мэрия планировала раньше возвести на этой территории элитный жилой комплекс, но после возмущений общественности инвестор сам отказался от проекта. ЗСИН настаивает на преобразовании территории в культурно-историческое общественное пространство и опасается, что у мэрии сохранились прежние планы. Год назад проект ЗСИН, вошедший в число самых поддерживаемых населением, был отклонен общественной комиссией со ссылкой на то, что территория еще не передана городу от Минобороны, что оказалось преднамеренной ложью, о чем общественники направили заявление в прокуратуру.

Представителей движения ЗСИН в пятницу на заседание комиссии не пустили, хотя они заранее направляли обращение к председателю комиссии Светлане Лямаевой с просьбой об участии (по положению, заседания комиссии должны проходить в открытом режиме). По словам сопредседателя ЗСИН Игоря Воеводина, в тот же день на встрече с мэром Ульяновска Александром Болдакиным в прокуратуре он просил главу города, чтобы тот распорядился пропустить представителя движения на заседание комиссии, «но мэр отказался».

По информации «Ъ», полученной от участников заседания, на комиссию было подано для обсуждения 44 предложения, 15 из них исключили сразу, поскольку за них было по одному-два голоса жителей города. В ходе обсуждения глава комитета по соцполитике регионального заксобрания Сергей Шерстнев спросил, почему не обсуждается предложение ЗСИН по скверу воинской славы на территории СВУ, на что заммэра Ульяновска Александр Андреев ответил, что этот проект рассматриваться не будет, поскольку мэрия пока не определилась с судьбой территории и не нашла на нее инвестора. Господина Шерстнева поддержал и зампред комиссии Константин Лушин, заметивший, что надо не ждать инвестора, а делать последовательные шаги по благоустройству. Заммэра заявил, что предлагается рассмотреть только три объекта благоустройства, поскольку средств на это предусмотрено «и так немного». Единогласно комиссия проголосовала только за пляж и территорию у Мемцентра. Сквер «Династия» (округ спикера гордумы Ильи Ножечкина) полной поддержки не получил. «Создалось впечатление, что все уже было решено и заранее согласовано с мэром»,— добавил собеседник «Ъ».

Получить пояснения от председателя комиссии Светланы Лямаевой, почему на этот раз проект был опять отклонен, и почему заседание комиссии проходило в закрытом режиме, не удалось — в пятницу в течение дня она не отвечала по телефону. Заместитель мэра Ульяновска Александр Андреев также был недоступен для комментариев. На направленный в MAX и Telegram запрос не ответил.

Игорь Воеводин сказал «Ъ-Волга», что очень удивлен организацией отбора, решением комиссии и ее закрытостью. Он отметил, что проект ЗСИН — единственный из всех прошел обсуждение на Едином градсовете и получил одобрение губернатора региона (губернатор рекомендовал мэру включить проект в новое всероссийское голосование и тот согласился). По словам господина Воеводина, движение сообщит прокурору области о нарушении комиссией положения о порядке ее деятельности. «Фактически, вынося на голосование только три проекта, комиссия полностью дискредитирует саму идею федерального центра об участии населения в решении вопросов развития городской среды»,— сказал сопредседатель движения.

Сергей Титов, Ульяновск