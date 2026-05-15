NYT: США будут равнять связанных с мафией мексиканских чиновников с террористами

Американская прокуратура будет вменять мексиканским чиновникам, которых подозревают в связях с сетями наркоторговли, еще и пособничество террористическим организациям, сообщает сегодня The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. О новой директиве два дня назад объявил помощник заместителя генерального прокурора Аакаш Сингх на селекторном совещании с федеральными прокурорами.

«Мы должны втрое увеличить число обвинительных заключений против коррумпированных правительственных чиновников... Если для чиновников мексиканского правительства это нежелательный поворот событий и они оскорблены нашими действиями, то нет ничего в мире, что волновало бы меня меньше... Если в процессе мы их пристыдим и выставим в неловком свете, то для нас это будет отличным бонусом»,— заявил господин Сингх во время разговора.

Использование антитеррористического законодательства означает серьезную эскалацию кампании США против контрабанды наркотиков из Мексики, пишет NYT. Приговоры по таким статьям могут доходить до 15 лет лишения свободы или вплоть до пожизненного, если преступление повлекло за собой гибель человека.

США могут использовать этот шаг как рычаг давления на Мексику в переговорах, отмечает NYT. При этом, пишет издание, чиновников, связанных с наркомафией, действительно может испугать перспектива быть разыскиваемыми за терроризм.

Директива появилась через две недели после того, как федеральные прокуроры в Нью-Йорке предъявили обвинения губернатору мексиканского штата Синалоа и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам в предполагаемых связях с наркокартелем. Вскоре один из обвиненных чиновников был арестован в Европе, другой сам сдался американским властям, пишет NYT.

Сегодня президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что у нее состоялся отличный разговор с президентом США Дональдом Трампом. «Мы подтвердили работу, которую проводим в сфере безопасности, и дискуссии по вопросам торговли. Мы договорились созвониться снова и продолжить диалог с некоторыми из его коллег, которые в ближайшее время посетят нашу страну»,— написала она в соцстети X.