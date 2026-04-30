США обвинили мексиканских чиновников в незаконном обороте наркотиков

Министерство юстиции США предъявило губернатору мексиканского штата Синалоа и девяти другим действующим и бывшим чиновникам обвинения в предполагаемых связях с наркокартелем Синалоа и содействии в вывозе наркотиков в Соединенные Штаты. Как сообщает Associated Press, никто из обвиняемых не находится под стражей. При этом правительство Мексики получило «несколько запросов» об экстрадиции.

В числе обвинений против губернатора Синалоа, 76-летнего Рубена Роча Мойи, указаны сговор с целью ввоза наркотиков, хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также еще одно обвинение в сговоре. Ему грозит пожизненное заключение или обязательный минимальный срок в 40 лет лишения свободы. Сам господин Мойа заявил, что он «категорически и полностью отвергает» обвинения. Действия Минюста США он назвал «нападением» на правящую партию Мексики и ее лидеров.

Согласно обвинительному заключению, некоторые из мексиканских чиновников лично принимали участие в деятельности наркокартеля Синалоа и «сыграли решающую роль» в оказании помощи по переправке. «Синалойский картель и другие подобные ему организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, не могли бы действовать так свободно и успешно без коррумпированных политиков и сотрудников правоохранительных органов, находящихся у них на зарплате»,— указано в пресс-релизе прокурора США Джея Клейтона.

Обнародованное обвинительное заключение последовало за заявлением посла США в Мексике Рона Джонсона о том, что администрация США начнет антикоррупционную кампанию против мексиканских чиновников, которые, по его словам, связаны с организованной преступностью. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ее правительство не видело никаких доказательств обвинений в коррупции.

