Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Известно минимум о четырех пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия удара БПЛА по дому в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Следующая фотография 1 / 4 Последствия удара БПЛА по дому в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области

По данным оперштаба, трехлетняя девочка получила осколочные ранения плеча, ноги и грудной клетки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в детскую областную клиническую больницу. Еще двоих человек с осколочными ранениями — мужчину и женщину — доставляют в белгородскую больницу № 2. Женщину с осколочными ранениями лица и голени госпитализируют в областную клиническую больницу

Местные Telegram-каналы, в том числе «Белгород № 1», писали, что БПЛА влетел в дом на улице Вокзальной. При взрыве беспилотника загорелись несколько балконов. Пожарные потушили открытое возгорание. Повреждения получили фасад и остекление. На место происшествия выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, сообщили в оперштабе.