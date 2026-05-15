Госдеп США заявил о продлении перемирия Ливана и Израиля еще на 45 дней

Представители Израиля и Ливана договорились продлить перемирие на 45 дней. Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт в соцсети X. По его словам, стороны приняли такое решение на переговорах в США 14 и 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussein Malla / AP Фото: Hussein Malla / AP

Господин Пиготт сообщил, что Госдеп проведет следующий раунд переговоров между странами 2 и 3 июня. 29 мая он анонсировал контакты в Пентагоне по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран. «Мы надеемся, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечению подлинной безопасности вдоль их общей границы»,— написал Томми Пиготт.

В начале марта Израиль начал операцию в Ливане против группировки «Хезболлы». Израильская сторона обвинила «Хезболлу» в поддержке Ирана. Впервые 10-дневное перемирие было объявлено 16 апреля после переговоров стран при посредничестве США. Оно несколько раз продлевалось. При этом стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, а ЦАХАЛ отчитывался об ударах по целям «Хезболлы» и убийстве командира одного из подразделений.