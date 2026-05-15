«Требование одно — идите к людям»

В Нижнем Тагиле прошел форум «Единой России» «Россия сильна Уралом! Есть результат», в котором приняли участия губернатор Свердловской области, секретарь регионального партотделения Денис Паслер и кандидаты в депутаты от партии на осенних выборах. Будущие участники избирательной кампании заявили о планах усилить кооперацию предприятий, создать современную инфраструктуру в селах и найти для детей замену отцам, погибшим на специальной военной операции (СВО). Господин Паслер призвал кандидатов ответить за обещанное перед избирателями и отказаться от работы в полсилы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Паслер на форуме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Паслер на форуме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер собрал однопартийцев в Нижнем Тагиле на следующий день после завершения регистрации участников предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы.

О намерении избраться в Госдуму заявили 115 кандидатов, получить мандат депутата областного заксобрания — 376, занять место в муниципальных думах — 146. Часть из них вместе с членами свердловского правительства и главами муниципалитетов прибыли в Дворец детского и юношеского творчества для разработки задач новой «Народной программы 2.0» партии, рассчитанной до 2031 года.

Господин Паслер пояснил партийцам, что решил провести форум в городе, где «люди, покорившие металл три столетия назад, работают на страну». «Если есть в стране место, где крепко сделано, то это Нижний Тагил. Это не фигура речи, а работа всех свердловчан, которые ежедневно работают на результат. "Есть результат" — это формула, по которой "Единая Россия" работает всегда»,— заверил глава региона.

Губернатор подвел итог первой «Народной программы» партии, которая реализовывалась в Свердловской области с 2021 года. По его словам, благодаря «Единой России» за пять лет уровень безработицы в регионе снизился в более чем 13 раз, зарплаты возросли с 48 тыс. до 87 тыс. руб., на Среднем Урале построили девять медицинских учреждений, 33 спортивных объекта, 39 детских садов и школ, 125 км трасс и ввели 15 млн кв. м. жилья. Ремонтные работы прошли в 211 спортивных объектах, 547 объектах здравоохранения и на 1,9 тыс. км региональных и муниципальных дорог.

«В 2021 году началось строительство скоростного участка трассы М-12 "Восток". В Свердловской области построено пять мостов, семь путепроводов, две транспортные развязки. Время пути из Екатеринбурга в Москву сократилось почти в два раза»,— добавил Денис Паслер, предложив единороссам представить задачи новой программы до 2031 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум Свердловского отделения партии "Единая Россия" "Россия сильна Уралом!/Есть результат"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Форум Свердловского отделения партии "Единая Россия" "Россия сильна Уралом!/Есть результат"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первым к губернатору обратились представители промышленности, призвав его предусмотреть в документе «усиление кооперационного развития между свердловскими предприятиями». «Объединив усилия, мы сможем преодолеть проблемы»,— заверил генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов, претендующий на мандат в свердловском заксобрании.

Его поддержал начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК, кандидат в депутаты Госдумы Алексей Свалов, подчеркнув, что единороссы до 2030 года должны выстроить систему, где «каждый элемент усиливает другой». «Где предприятия не конкурируют, а объединяются для прорыва, где технологии служат людям, а не заменяют их, где молодые таланты видят перспективу и остаются жить здесь. Если на Урале у людей есть работа и уверенность в завтрашнем дне, значит, Россия будет крепко стоять на ногах»,— добавил он.

Генеральный директор Ирбитского молочного завода, кандидат в депутаты свердловского заксобрания Григорий Бачериков, объявивший в апреле о переходе из КПРФ в «Единую Россию», попросил главу региона построить в селах спортивные и культурные объекты, обеспечить населенные пункты медицинскими услугами и бытовым газом. Экс-коммунист заверил, что меры позволят Среднему Уралу укрепиться на четвертом месте в России по производству яйца и на шестой позиции по производству молока и картофеля. «В отрасли занято около 40 тыс. человек, действует 300 сельхозорганизаций и более 600 крестьянско-фермерских хозяйств»,— добавил он.

Ветеран спецподразделения ФСБ России «Альфа», кандидат в депутаты свердловского заксобрания Сергей Павленко подчеркнул, что в «Народную программу 2.0» необходимо включить блок мер по поддержке семьям погибших участников СВО. Среди них он назвал помощь детям, оставшимся без отцов. «Мужское население партии должно подменить погибших. Это будет оценка населения нашей деятельности, реальной заботы о детях»,— сказал он.

Господин Павленко добавил, что власти должны выделять средства на благоустройство мест проживания участников СВО и увеличить финансирование на закупку спортивного инвентаря для ампутантов. «Вовлекать ребят в спорт — это очень дорогое удовольствие. Если брать хоккей, для них специальные сани стоят 200 тыс. руб. и выше, баскетболисты играют в колясках стоимостью 400 тыс. руб. Играло бы больше людей, но колясок нет»,— обратился он к губернатору.

Директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин предложил установить в регионе приоритетное обслуживание в госучреждениях для матерей с четырьмя и более детьми. «В Свердловской области проживают всего 803 тыс. женщин фертильного возраста, и 308 тыс. 30-39 лет. Именно они рождали первых-вторых детей, когда был рост, и сегодня есть огромный потенциал многодетности»,— пояснил он.

Господин Сайфуллин отметил, что «Единая Россия» должна сформировать «основы социального экономического будущего страны» с акцентом на многодетные семьи. «Самый ответственный работник — это многодетная папа с ипотекой»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок (в центре, слева) и заместитель председателя комитета Государственной думы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева (в центре, справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор Департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок (в центре, слева) и заместитель председателя комитета Государственной думы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева (в центре, справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выслушав предложения кандидатов, Денис Паслер решил рассказать им о его последнем разговоре с президентом Владимиром Путиным. «Владимир Владимирович сказал мне очень коротко и определенно: "Я в вас уверен, но и спрос с вас особый". Я эту фразу хочу передать дальше каждому кандидату. За этой уверенностью стоит и большой спрос с меня, с области, с партии и с каждого из нас»,— обратился губернатор к собравшимся.

Господин Паслер отметил, что вера главы государства дает партии «право просить доверия» у свердловчан, но и лишает претендентов от «Единой России» «права работать в полсилы». «К вам требование одно — идите к людям. Каждый день слушайте, что они говорят. Отвечайте за то, что обещаете и выполняйте просьбы каждый день. Депутат от "Единой России" — это работа, а не статус»,— подчеркнул он.

В завершении глава региона призвал однопартийцев быть готовым к июню, когда «Единая Россия» войдет в основную часть избирательной кампании. «Президент нам доверяет, уральцы нам доверяют, у нас нет права работать иначе, чем крепко»,— подытожил Денис Паслер.

Василий Алексеев, Нижний Тагил