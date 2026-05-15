«Фармстандарт» запустит производство гормональных препаратов в Курске в 2026 году

В скором времени на курской площадке ОАО «Фармстандарт-Лексредства» ожидается запуск нового производства гормональных препаратов в форме таблеток, мягких желатиновых капсул, гелей и кремов. Плановый срок реализации проекта — октябрь 2026 года. Об этом 15 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора АО «Фармстандарт» Дмитрия Зайцева.

По данным Rusprofile, ОАО «Фармстандарт-Лексредства» было зарегистрировано в Курске в ноябре 1992 года. Уставный капитал предприятия составляет 22 млн руб. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Генеральным директором фирмы с апреля 2023 года является Александр Косоплеткин. До 2022-го 100% акций компании принадлежало московскому АО «Фармстандарт», в свою очередь до 2021 года контролировавшемуся кипрским оффшором Augment Investments Limited. Актуальные данные о бенефициарах не раскрываются. Сооснователями «Фармстандарта» на рынке называют Виктора Харитонина и Егора Кулькова. В 2025 году выручка АО «Фармстандарт» составила 141,8 млрд руб., что на 6,8% ниже уровня 2024-го (152,1 млрд). Чистая прибыль снизилась на 7,4% — до 21 млрд руб.

Летом 2025-го «Ъ-Черноземье» писал, что «Фармстандарт» планировал за три года инвестировать в производство гормональных и ветеринарных препаратов в Курской области 7 млрд руб. Эксперты отмечали, что проект позволит создать конкуренцию иностранным производителям, особенно в госзакупках.

До этого, в 2024 году стало известно еще об одном крупном проекте компании — ОАО «Фармстандарт-Лексредства» инвестировало 1,4 млрд руб. в производство желатиновых капсул мощностью 11 млн упаковок в год. Кроме того, было вложено 2,1 млрд руб. в действующее производство лекарственных препаратов, что позволило увеличить мощность выпуска до 399 млн упаковок в год.

Денис Данилов