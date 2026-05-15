В Ростовской области Россельхозбанк выдал аграриям кредиты на 18,3 млрд рублей

С начала 2026 года АО «Россельхозбанк» прокредитовал аграриям Ростовской области на общую сумму более 18,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации. Здесь уточнили, что это на 25% выше, чем годом ранее.

Как заметила директор Ростовского регионального филиала Лариса Туишева, на Дону сельское хозяйство входит в число стратегически важных отраслей и нуждается в поддержке для того, чтобы агропредприятия могли проводить модернизацию, повышать эффективность и сохранять устойчивость. «Самое важное направление — кредитование сезонных работ, оно обеспечивает в отрасли непрерывность и стабильность работы, — подчеркнула глава филиала. — Только на сезонные работы за четыре месяца 2026 года РСХБ выдал аграриям Дона 12,7 млрд рублей».

В пресс-службе добавили, что 5,6 млрд руб. в январе-апреле этого года РСХБ выдал аграриям региона на инвестиционные и оборотные цели.

Также в числе приоритетных направлений банка — кредитование компаний, ориентированных на экспорт продукции АПК Дона, поскольку такие предприятия «наравне с обеспечением потребностей внутреннего рынка занимаются и поставками на зарубежные рынки, стимулируя рост доходов и поддержку глобальной продовольственной стабильности». Всего за четыре месяца ростовский филиал РСХБ выдал экспортерам кредиты на общую сумму 15,9 млрд руб.

Ефим Мартов