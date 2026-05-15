Чешская полиция нашла похищенный череп святой Здиславы

Чешская полиция задержала человека, похитившего на этой неделе из базилики реликвию XIII века — череп святой Здиславы. 35-летний задержанный признал свою вину. Однако, как сообщает The Guardian, преступник успел залить реликвию бетоном и теперь специалисты пытаются ее извлечь.

Разбитая витрина, где был выставлен череп святой Здиславы Фото: Police of the Czech Republic / Handout / Reuters Череп святой Здиславы Фото: Police of the Czech Republic / Handout / Reuters

Похититель был задержан в городе Млада-Болеслав в 50 км от Праги. Полиция сообщает, что мужчина намеревался выбросить залитую бетоном святыню в реку, чтобы «таким образом с ней распрощаться». Поводом для похищения якобы стала сильная неприязнь мужчины к тому, что череп был выставлен в храме на всеобщее обозрение. Сам похититель рассказал полиции, что пришел в базилику и помолился, чтобы там никого не было и чтобы никто не помешал ему украсть реликвию. Проверка показала, что до этого никаких правонарушений или преступлений этот человек не совершал.

Череп святой Здиславы хранился в базилике в Яблонне-в-Подьештеди. Реликвия с надетой на нее позолоченной короной лежала в ларце. Сквозь стеклянную стенку ларца верующие могли хорошо видеть святыню. Святая Здислава, родившаяся примерно в 1220 году в Лемберке и прожившая около 30 лет, была канонизирована папой Иоанном Павлом II в 1995 году. Почитается католиками за помощь бедным, строительство храмов, глубокую веру и аскетизм.

Алена Миклашевская