Из базилики в Чехии похитили череп святой Здиславы

Из базилики в чешском городе Яблонне-в-Подьештеди украли реликвию XIII века — череп святой Здиславы.

Настоятель Павел Мария Майер рассказал iDNES.cz, что в момент кражи в базилике находился только священник. «Когда он подошел к алтарю, он услышал два выстрела и увидел, как кто-то убегает»,— сказал он. На записях с камер видеонаблюдения виден только силуэт человека, похитившего череп.

«Это огромная потеря, поскольку череп имеет неисчислимую историческую ценность. Подобно останкам чешских королей или других святых, таких как святой Вацлав или святая Людмила. Мы молимся, чтобы его как можно скорее нашли и вернули на прежнее место»,— добавил Павел Мария Майер.

Украдены только сами останки. Позолоченная корона, которая была надета на череп, не тронута.