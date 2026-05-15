Соцзащиту подключат к бонусной программе

Белый дом определил минимальный размер преференций для самозанятых, участвующих в программах пенсионного, социального или медицинского страхования. Льготы с 1 октября будут предоставлять цифровые платформы — в размере не менее 2,9% от ежемесячного дохода самозанятого, полученного через площадку. Среди вариантов — предоставление скидок на услуги или снижение комиссии платформы. С учетом лимита заработка для самозанятых размер преференций не превысит 70 тыс. руб. в год.

Правительство утвердило правила предоставления преференций самозанятым, работающим на цифровых платформах,— соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ подготовлен Минэкономики для реализации закона о платформенной экономике, который регулирует порядок работы таких площадок (к ним относятся, например, «Яндекс.Такси», Ozon, «Авито») и вступит в силу 1 октября. Среди требований этого закона — предоставление преференций платформенным самозанятым, которые участвуют в государственной или частной программе пенсионного, социального или медицинского страхования. Льготы будет предоставлять не государство, а сами цифровые платформы за свой счет.

Принятое постановление устанавливает минимальный размер преференций, которые будут обязаны предоставлять платформы уплачивающему страховые взносы самозанятому,— не менее 2,9% от его дохода, полученного с использованием площадки за предшествующий месяц. Виды поощрения определят сами платформы. Среди вариантов в Минэкономики называют скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы, компенсацию части страховых взносов. Требование о преференциях вступит в силу 1 октября 2026 года и будет действовать до 1 октября 2032 года.

Доход самозанятого в рамках специального налогового режима не должен превышать 2,4 млн руб. в год — с учетом этого максимальные расходы платформ на преференции по базовой «ставке» 2,9% составит 70 тыс. руб. на человека ежегодно.

По словам первого замглавы Минэкономики Максима Колесникова, у самозанятых будет «конкретный стимул активнее включаться в систему добровольного страхования».

Сейчас в России зарегистрировано свыше 16 млн самозанятых, из которых примерно треть не имеет другого источника дохода на рынке труда и, следовательно, не может формировать соцвзносы за счет работодателя. Однако интерес к добровольным страховым форматам среди них остается низким. В 2024 году на участие в государственной программе пенсионного страхования решились только около 50 тыс. человек. Запущенное в этом году добровольное социальное страхование, возможно, станет более популярным, но пока численность застрахованных остается низкой (за первый квартал взносы внесли около 20 тыс. человек — см. “Ъ” от 20 апреля).

Как сообщили в пресс-службе «Авито Подработки», компании важно, чтобы подработка через платформы оставалась не только удобной, но и давала исполнителям больше уверенности в будущем. «Новые меры поддержки помогают формировать среди них культуру добровольного социального страхования»,— отметили в компании. В «Яндексе» и Wildberries воздержались от комментариев.

По словам младшего научного сотрудника Центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований Президентской академии Дарины Медведниковой, внедрение любых дополнительных стимулов для участия самозанятых в программе страхования видится актуальным. «Предоставление преференций для страхующихся самозанятых на платформах — интересный и масштабный вариант такого стимула, так как сегодня через них свои товары и услуги реализуют сотни тысяч самозанятых»,— говорит она.

Анастасия Мануйлова