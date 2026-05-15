Меткомбинат «Донэлектросталь» изменил место регистрации

Метзавод ООО «Донэлектросталь», строящийся в Ростовской области, изменил место регистрации. Согласно ЕГРЮЛ, компания была зарегистрирована в Шахтах в 2020 году. Однако с 14 мая 2026 года ООО переехало в Красный Сулин. При этом юрадрес завода остался прежним — в Шахтах.

По данным ЕГРЮЛ, в начале октября 2025 года бенефициаром меткомбината стал его директор Георгий Мкртчян. В конце того же месяца «Донэлектросталь» стало владельцем 100% долей производителя чугуна, стали и ферросплавов ООО «Мелт» в Красносулинском районе.

Соглашение о создании металлургического производства на территории и активах бывшего Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) было подписано на площадке «Иннопром» в 2021 году. Предполагаемый объем инвестиций в проект составлял 20 млрд руб.

