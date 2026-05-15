Летние туры продаются хуже из-за геополитики и экономии туристов

Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить.

По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3–16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с ОАЭ.

На внутреннем рынке динамика также оказалась неоднородной. Спрос на Сочи, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Дагестан снизился, тогда как Анапа и Крым показали рост продаж. Туроператоры отмечают, что туристы стали осторожнее планировать поездки и реже готовы бронировать туры далеко заранее.

На фоне слабого спроса и укрепления рубля цены на туры выросли умеренно — в среднем на 2–5%, а по отдельным направлениям даже снизились. Участники рынка не исключают, что ситуация может улучшиться, если будут сняты ограничения на часть зарубежных направлений и вырастет загрузка авиаперевозок.

