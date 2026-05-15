Ростовская область получила доступ к системе мониторинга климатических рисков

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере гидрометеорологии и экологии. За счет этого регион получил доступ к системе мониторинга климатических рисков. Об этом сообщил глава региона в своих соцсетях

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Система мониторинга позволяет получать информацию об опасных погодных явлениях, данным о загрязнении среды, прогнозам для аграриев и оценкам климатических рисков.

«Улучшится и система оповещения: жители и власти будут оперативно узнавать о погодных изменениях, загрязнениях и угрозах жизни и здоровью»,— отметил губернатор.

В рамках соглашения правительство региона будет участвовать в формировании экологической политики, реализовывать программы по охране среды и предупреждению ЧС, а также разместит на своих сайтах виджеты с информацией об угрозах, добавил господин Слюсарь.

