Маркетплейсы из-за блокировки VPN потеряли до 10% пользователей

Маркетплейсы в апреле столкнулись со снижением пользовательской активности после введения ограничений на пропуск VPN-трафика для российских платформ. Наиболее заметно это отразилось на Wildberries, где, по оценкам участников рынка, мобильный трафик за месяц сократился на 10%, а десктопный — на 6%.

По данным Digital Budget, которые изучил “Ъ”, у Ozon и «Яндекс Маркета» мобильный веб-трафик в апреле снизился на 3% к марту, у «Авито» — на 1,5%. Десктопный трафик в этот же период вырос у «Авито» на 2%, у Ozon — на 1%, а у «Яндекс Маркета» — на 26%. В марте, напротив, у большинства площадок наблюдался рост.

Участники рынка связывают падение с новыми требованиями Минцифры, по которым IT-компании должны ограничивать доступ к сервисам через VPN, чтобы сохранить присутствие в профильных реестрах. Источник “Ъ” в интернет-компании подтвердил, что крупнейшие маркетплейсы уже почувствовали снижение общего трафика в апреле. По оценкам экспертов, потери в продажах могли составить до 4%, а в денежном выражении — около 7 млрд руб.

Наиболее устойчивыми к ограничению оказались площадки, встроенные в экосистемы крупных технологических компаний. Участники рынка отмечают, что интеграция с поиском, браузером, рекламными и другими сервисами частично компенсирует падение внешнего трафика, тогда как платформы с большой долей переходов из соцсетей и мессенджеров оказываются более уязвимыми.

