«Ростсельмаш» увеличил объем отгрузок техники на 26%

В январе- апреле 2026 года компания «Ростсельмаш», специализирующаяся на производстве сельхозтехники в Ростовской области, поставила более 1 тыс. тракторов и комбайнов, что на 26% превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года. Рост продаж обусловлен государственной поддержкой, включая программы субсидирования скидок и лизинга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

«Действующий комплекс инструментов позволил нарастить объемы реализации техники крупнейших отечественных производителей. Например, по итогам января — апреля было поставлено 1 089 тракторов и комбайнов производства «Ростсельмаш», что на 26% превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — цитирует информагентство пресс-службу Минпромторга.

По информации «Росагролизинга», в 2026 году подано более шести тысяч заявок на приобретение сельхозтехники на 39,4 млрд руб., около 38% от этой суммы будет направлено на закупку машин, произведенных компаниями «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод».

