Андрея Степанова назначили руководителем тамбовского СК

Указом президента РФ от 4 мая полковник юстиции Андрей Степанов, исполнявший обязанности руководителя СУ СК по Тамбовской области, назначен главой ведомства. Господина Степанова официально представили на мероприятии с участием губернатора Евгения Первышова, руководителей и сотрудников следственного управления, а также правоохранительных и судебных органов региона. Об этом в тамбовском СК сообщили 15 мая.

Андрей Степанов с 2003 года работал в органах прокуратуры. С 2007-го перешел в Следственный комитет России. В разные годы занимал должности руководителя межрайонного следственного отдела, отдела криминалистики следственного управления СКР по Новгородской области, главы первого отдела по расследованию особо важных дел в курском ведомстве. С ноября 2022 года был заместителем руководителя нижегородского следственного управления. С августа 2025-го возглавлял ведомство в Карелии в статусе исполняющего обязанности.

Андрея Степанова представил первый заместитель руководителя управления кадров СКР полковник юстиции Дмитрий Терещенко. Он огласил текст указа и вручил господину Степанову служебное удостоверение. В ответном слове новый руководитель ведомства отметил, что «приложит все необходимые усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», к исполнению обязанностей руководителя тамбовского СК господин Степанов приступил в начале апреля. В кресле главы ведомства он сменил Андрея Чапанова.

Денис Данилов