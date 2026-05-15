В Ростове запустят комплексный центр по развитию беспилотных технологий

Первый комплексный центр по развитию беспилотных технологий и дрон-спорта планируют открыть в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Участниками проекта названы региональная федерация гонок дронов, образовательный центр «Академия пилотов АтмоС», конструкторское бюро «АЭРОТЕХ» и Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики.

Основой соглашения станет открытие центра беспилотных технологий на базе колледжа связи и информатики. Этот центр станет передовой площадкой для подготовки специалистов в новой технологической сфере.

В его структуру войдут учебные лаборатории для проектирования и настройки беспилотных систем, специализированные классы для симуляции, зоны технического обслуживания и диагностики дронов, а также площадки для тренировок и соревнований по гонкам на дронах.

Наталья Белоштейн

