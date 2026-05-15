Путин поручил продумать меры, запрещающие застройку зон затопления

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать меры, исключающие строительство в зонах затопления, пока там не будет обеспечена специальная защита от воды. Это следует из перечня поручений президента по вопросам защиты территории от затоплений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственными по поручению президент назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра России Михаила Мишустина. Крайний срок — 1 августа 2026 года. При необходимости, президент поручил внести изменения в законодательство о градостроении и земельное законодательство.

В этом году весенние паводки в России начались в конце марта — начале апреля. Больше всего пострадали регионы Кавказа — только в Дагестане затоплены около 3,5 тыс. жилых домов. Ущерб власти республики оценили в 4 млрд руб. президент поручил выплатить компенсации только тем, у кого при наводнениях было повреждено их основное жилье. В Чечне было затоплено около 4,5 тыс. земельных участков, размыто почти 450 автомобильных дорог.