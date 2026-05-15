Путин поручил продумать меры, запрещающие застройку зон затопления
Президент России Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать меры, исключающие строительство в зонах затопления, пока там не будет обеспечена специальная защита от воды. Это следует из перечня поручений президента по вопросам защиты территории от затоплений.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ответственными по поручению президент назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина и премьер-министра России Михаила Мишустина. Крайний срок — 1 августа 2026 года. При необходимости, президент поручил внести изменения в законодательство о градостроении и земельное законодательство.
В этом году весенние паводки в России начались в конце марта — начале апреля. Больше всего пострадали регионы Кавказа — только в Дагестане затоплены около 3,5 тыс. жилых домов. Ущерб власти республики оценили в 4 млрд руб. президент поручил выплатить компенсации только тем, у кого при наводнениях было повреждено их основное жилье. В Чечне было затоплено около 4,5 тыс. земельных участков, размыто почти 450 автомобильных дорог.