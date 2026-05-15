В Екатеринбурге открыли выставку каменных изделий «Самоцветы Сибири»

В Центре истории камнерезного искусства (площадка Екатеринбургского музея изобразительных искусств) представили коллекцию «Самоцветы Сибири». Среди экспонатов — более 70 уникальных работ сибирской камнерезной школы из нефрита и чаорита с 1966 года по настоящее время, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка посвящена 60-летию геолого-промышленного предприятия «Байкалкварцсамоцветы». «Мы представляем выставку одного из старейших и важнейших предприятий, которое занимается обработкой камня в восточной части России. Уникальность материала в том, что это предприятие совмещает в себе весь цикл взаимодействия с камнем»,— рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

«Байкалкварцсамоцветы» с 1966 года является единственным геологопромышленным предприятием полного цикла от Урала до Дальнего Востока по разведке, добыче и обработке природных самоцветов. Сначала выпускал нефритовые вазы, шкатулки, канделябры, чайные приборы и нефритовые кольца.

Композиции художественной мастерской с середины 1970-х годов представляли на выставках ВДНХ и на Олимпиаде-80 в Москве. Основными заказами на производстве были сувениры для знаковых мероприятий и дипломатических даров. Товары поставляли за рубеж и на полки магазинов «Березка». Скульптуры и украшения талантливых резчиков экспонируются в музеях и частных коллекциях.

В камерном пространстве мемориального зала Алексея Денисова-Уральского собраны некоторые произведения мастеров СССР: гарнитур «Космос» (1980), шкатулка «Грек» (1970), чокер «Листики» (1980). Вместе с ними выставлены работы современных авторов: «Буддийский календарь» (2024), «Девушка под вуалью» (2021), набор украшений «Твое счастье рядом» (2025).

Посетить выставку можно до 12 июля.

София Паникова