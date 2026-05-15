Тлеющий тур

В заключительном туре чемпионата России, который состоится в воскресенье, 17 мая, решится судьба всех трех его медалей, в том числе медали самой ценной. Золото достанется кому-то из двух победителей предыдущих чемпионатов. Но на сей раз расклад попроще, чем был до этого. Отстоять титул «Краснодару» может помочь только что-то похожее на чудо. Или, вернее, только подвиг «Ростова», который, чтобы помочь краснодарцам, во что бы то ни стало должен обыграть «Зенит», притом что даже ничьей в матчах с ним он не добивался уже три года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Знакомая уже, вполне привычная для чемпионата России ситуация. Дело дошло до заключительного тура, а ни одна из трех стоящих в чемпионате на кону наград не нашла своего владельца. Так было и в мае 2024 года, и в мае 2025-го. И это в первенстве, которое когда-то принято было считать довольно скучным, если отталкиваться именно от борьбы за призы. Хотя в мае 2026-го ситуация, конечно, чуточку попроще, чем была до этого.

В позапрошлом сезоне на призы претендовали три команды — «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо», зато каждая легко могла очутиться на какой угодно позиции. В прошлом претендентов было аж пятеро.

Правда, за золото сражались только краснодарцы с зенитовцами, а ЦСКА, «Динамо» и «Спартаку» ничего ярче бронзы не светило. Теперь квартет охотников за медалями разбит на два тандема. В «верхнем» — все те же «Зенит» и «Краснодар»: каждому достанется либо золото, либо серебро. В «нижнем» — «Локомотив» и «Спартак»: у них разборки за третье место. И главное — с зыбкостью расклада все похуже.

В предыдущих первенствах туман был густым-прегустым, разрывы — символическими. В 2024 году «Динамо» упустило такое близкое, казалось, золото, проиграв «Краснодару». Но и тому не довелось его взять, потому что «Зенит» не оплошал в своем матче с «Ростовом».

В 2025-м краснодарский и петербуржский клубы синхронно разгромили со счетом 3:0 в решающих матчах несчастное «Динамо» и «Ахмат». Но запас-то «Краснодара», завоевавшего первое в своей истории золото и прервавшего серию доминировавшего в турнире «Зенита» из шести побед, составлял жалкое очко. Всякое могло случиться. И в бронзовых схватках, выруливших к успеху ЦСКА, все висело на волоске.

Сегодня узлы закручены не так лихо и туго. В заочных медальных противостояниях есть чересчур очевидный фаворит.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, кажется, ни разу не употребил слово «чудо», рассказывая о планах на воскресенье. Но вообще-то именно оно идеально подходит к описанию стоящей перед его клубом задачи.

Те, кто к «Краснодару» неравнодушен, наверняка до сих пор с содроганием вспоминают о том, как в туре предпоследнем ему отомстили за все свежие обиды скромненько державшиеся в завершающемся чемпионате динамовцы, одолевшие соперников и лишившие их лидерства. А еще с содроганием вспоминают, как «Зенит», уступая аутсайдеру «Сочи» после первого тайма, вырвал все-таки выигрыш на излете основного времени благодаря ветерану Александру Ерохину.

И все на макушке таблицы поменялось радикально. Впереди уже не «Краснодар», а «Зенит». И впереди не с символическим, а с очень даже осязаемым отрывом. Сказать, что он составляет два очка, мало.

В чемпионате России приоритетный среди дополнительных показателей — баланс в личных встречах. А он в пользу «Зенита», набравшего в двух матчах с «Краснодаром» четыре очка из шести возможных. А означает это, что петербуржцам в их игре достаточно зацепить балл, ничью — и все, они в безопасности, краснодарцы останутся за спиной, что бы они ни сотворили в игре собственной.

А вот эти игры. У «Краснодара» — домашняя с «Оренбургом», у «Зенита» — гостевая с «Ростовом». Про соперников нужно знать, что они — такое забавное совпадение — тоже соседи по таблице. Но, естественно, в другой нише: ростовчане — десятые, оренбуржцы — 11-е. Важный нюанс в том, что оба уже не вылетят из высшего дивизиона, даже в «зону стыковых матчей» не опустятся. В подобных случаях говорят: лишены турнирной мотивации. Неприятная ремарка прежде всего для поклонников краснодарского клуба, понимающих, как их настроение после уикенда зависит от настроя ростовчан.

Их мысли вообще легко прочитать. Ладно, предположим, у себя с «Оренбургом», хоть он во второй половине весны неплох, как-нибудь справимся. Но на что рассчитывать в ростовском матче? Что в нем сулит осечку лидера, не потерявшего никого из ключевых персонажей? Да там одна история столкновений местной команды с «Зенитом» — приговор. Хотя бы до ничьей в матчах с петербургским гигантом «Ростов» не дотягивал с 2023 года. У него шесть подряд поражений от зенитовцев в официальных матчах! Семь — если занести в список зимний Кубок РПЛ… Статистика как приговор.

Хотя память все-таки кое-что подсказывает. В 2024 году «Зенит» ведь тоже заканчивал против «Ростова». Ну да, свое забрал, обогнав «Краснодар» с «Динамо». Но как забрал!

Пропустил первым в начале второго тайма, затем кое-как выкарабкался благодаря пенальти, который еле разглядела VAR, и не такому уж сложному удару Артура, пропущенному вратарем Сергеем Песьяковым. Не тянул тогда «Ростов», также лишившийся турнирной мотивации, на заранее смирившегося с печальной участью. Такой еле мерцающий лучик надежды.

«Бронзовый» расклад — точно такой же. Между «Локомотивом» и «Спартаком» — два очка.

У железнодорожников превосходство по личным встречам. Есть, однако, детальки, все слегка осложняющие. Не проиграть «Локомотиву» нужно на чужом поле ЦСКА, то есть гранду. А у «Спартака» выезд к «Динамо» махачкалинскому, еще сражающемуся за выживание в элите: чтобы выжить, желательно не оступиться.

Турнирная таблица Команда И В Н П М О 29 19 8 2 52:19 65 29 19 6 4 57:23 63 29 14 11 4 53:36 53 29 15 6 8 47:39 51 29 14 6 9 41:32 48 29 11 13 5 37:19 46 29 11 9 9 27:28 42 29 11 9 9 49:39 42 29 9 9 11 34:38 36 29 8 9 12 25:31 33 29 7 8 14 29:41 29 29 7 8 14 3149 29 29 6 9 14 34:49 27 29 5 10 14 19:37 25 29 6 4 19 24:48 22 29 6 3 20 28:59 21 30-й тур «Рубин»—«Пари Нижний Новгород», «Сочи»—«Ахмат», «Крылья Советов»—«Акрон», «Балтика»—«Динамо» (М), ЦСКА—«Локомотив», «Ростов»—«Зенит», «Динамо» (Мх)—«Спартак», «Краснодар»—«Оренбург». Все матчи 30-го тура начнутся 17 мая в 18:00 мск.

Алексей Доспехов