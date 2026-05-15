Южный военный суд в Ростове приговорил украинского диверсанта к пожизненному сроку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданину Украины Александру Скрабунову по делу о террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2023 году фигурант присягнул на верность Вооруженным силам Украины, после чего начал процедуру получения российского гражданства. Как установил суд, это было необходимо для организации диверсионной деятельности на территории РФ по заданию украинских спецслужб.

Суд признал Скрабунова виновным в убийстве исполнительного секретаря Новокаховского отделения партии «Единая Россия», поджоге автомобиля военнослужащих, а также покушении на начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской военно-гражданской администрации. Последнее преступление не было доведено до конца.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

