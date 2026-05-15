Ватты в алмазах

Для покрытия дефицита мощности в Якутии АЛРОСА (MOEX: ALRS) предлагает установить к 2031 году комплекс газопоршневых агрегатов мощностью 48 МВт, узнал “Ъ”. Стоимость стройки составит около 7 млрд руб., компания просит о повышенном уровне доходности для проекта. Среди других мер, которые обсуждает правительство,— продление ресурса ТЭС «РусГидро», строительство ЛЭП и отбор накопителей по результатам конкурса. При этом «РусГидро», оценивая себестоимость продления только до 2032 года в 30 млрд руб., призывает правительство изыскать для него отдельные источники финансирования.

АЛРОСА готова построить к 2031 году энергокомплекс на базе газопоршневых установок (ГПУ) мощностью до 48 МВт (по 2 МВт каждая установка) для покрытия дефицита мощности в центральном энергорайоне Якутии. Это следует из материалов к заседанию правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики 15 мая (есть у “Ъ”).

Новую генерацию компания предлагает установить в районе Якутска или же у села Чурапча, что более оптимально для энергокомплекса, следует из письма в Минэнерго замгендиректора АЛРОСА Максима Русакова от 25 марта. Начать поставку мощности комплекс ГПУ, по его словам, сможет с 2030 года, но для его установки необходимо исключить требование о локализации, поскольку требуемое оборудование в России сегодня не производится.

Ориентировочно стоимость проекта может составить 7,06 млрд руб. (147 млн руб. за 1 МВт) в ценах 2025 года без НДС.

При этом, как пишет господин Русаков, доходность проекта должна быть не ниже 20,88%. Как правило, базовый уровень доходности для строительства новой генерации, затраты на которую возвращаются с рынка, составляет 14%.

В материалах к правкомиссии «Совет рынка» (регулятор энергорынков) указывает, что проект следует реализовать в течение 36 месяцев. По расчетам регулятора, платеж за мощность в 2030 году составит 1,9 млрд руб., что повлияет на одноставочную цену на оптовом энергорынке на 0,04%. В «Совете рынка» “Ъ” сообщили, что требования к локализации будут определяться правительством. Регулятор, уточнили там, не располагает информацией о более высокой доходности для проекта. «Действующая нормативная база предусматривает применение типового порядка определения доходности, а именно базовая величина 14% с корректировкой на фактическую доходность долгосрочных государственных обязательств»,— подчеркнули в «Совете рынка».

Сергей Роженко из Kept отмечает, что газопоршневые установки являются довольно эффективным и быстрым решением для временной генерации и отличаются относительно низкой стоимостью строительства и высокой скоростью возведения — проекты в контейнерном исполнении можно реализовать за один-два года. При этом, судя по объему капитальных вложений, проект, вероятно, включает проведение газопровода и схему выдачи мощности.

В основном же, как и писал “Ъ” 16 апреля, в условиях несостоявшихся отборов по строительству большой генерации правительство будет покрывать прогнозируемый к 2031 году дефицит в ДФО за счет продления ресурса генерирующего оборудования на ТЭС «РусГидро». Таким способом планируется закрыть потребность в 862 МВт новой мощности.

В Якутии предлагается сохранить в работе три газотурбинные установки (ГТУ) иностранного производства мощностью 123,5 МВт на Якутской ГРЭС-2 и одну ГТУ на 43 МВт на Якутской ГРЭС. Вместе с проектом АЛРОСА это поможет покрыть дефицит примерно в 200 МВт. До 2034 года будет продлен ресурс работы двух ГТУ мощностью 93 МВт на ТЭЦ «Восточная» и двух паросиловых установок на 200 МВт на Артемовской ТЭЦ, чтобы закрыть потребность в 506 МВт за контролируемым сечением «Переход через Амур». Здесь же предполагается установка систем накопления электроэнергии мощностью до 250 МВт.

Как следует из материалов к заседанию, инвестора в их строительство все-таки предлагается определять через конкурсный отбор, что предполагает и начисление штрафов за срыв сроков.

На строительство аналогичных мощностей на юге РФ в прошлом году без конкурса были назначены «Россети».

Кроме того, предполагается возведение ЛЭП 500 кВ Хабаровск—Комсомольская, что позволит закрыть потребность еще в 154 МВт. Согласно документам правкомиссии, до конца января 2027 года Минэнерго также должно внести предложения по обеспечению к 2031 году резерва дальневосточной энергосистемы в размере 4,5 млрд кВт•ч (6,4% от общегодового объема потребления).

Определено также, что финансировать эти мероприятия, согласно материалам правкомиссии, «РусГидро» будет из средств, которые должны аккумулироваться компанией за счет отказа от выплаты дивидендов в 2023–2029 годах и увеличения доли продаж ГЭС на рынке Дальнего Востока. Предполагалось, что эти средства будут направлены на стабилизацию финансовой ситуации в компании. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

В «РусГидро» “Ъ” сообщили, что решение о продлении сроков эксплуатации ТЭС на семь-девять лет — «мера вынужденная и капиталоемкая». «При этом сохранятся риски в части проведения качественного восстановительного ремонта газовых турбин иностранного производства»,— предупреждают в компании. «РусГидро» предварительно оценивает допрасходы на продление сроков эксплуатации этих ТЭС только до 2032 года в сумму не менее 30 млрд руб., сообщили там. В компании напомнили, что отказ от выплаты дивидендов и увеличение продаж ГЭС были направлены на стабилизацию финансовой ситуации в компании: «Для продления срока эксплуатации электростанций государство должно определить иные источники и механизмы финансирования».

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел