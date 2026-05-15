На Дону в ДТП погиб водитель грузовика

Утром 15 мая на 51 км автодороги Шахты — Раздорская в Усть-Донецком районе при столкновении двух грузовиков один водитель погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, 60-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом на опасном повороте при мокром дорожном покрытии не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую контроль над транспортным средством, в результате чего выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Камаз» с полуприцепом.

В результате ДТП 40-летний водитель «Камаза» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель MAN также был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн