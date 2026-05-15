Отравителей гумпомощи для бойцов «Эспаньолы» приговорили к 15 и 16 годам колонии

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор по громкому уголовному делу о государственной измене и подготовке к теракту. Фигурантами дела стали 20-летний Ринат Ильин и 22-летний Никита Красильников. Оба признаны виновными по целому ряду тяжких статей, включая госизмену (ст. 275 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также приготовление к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ильину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Красильникову – 16 лет лишения свободы. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие и подтвердил суд, преступная цепочка началась с того, что знакомый подсудимых — Артем Щербаков — вступил в контакт с представителями запрещенного в России террористического формирования. Действуя в интересах украинских кураторов и получая за это вознаграждение, он втянул в противоправную деятельность Ильина и Красильникова.

В период с января по февраль 2024 года молодые люди, находясь в Санкт-Петербурге, по заданию проводили разведку и наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи, предназначенной для формирования «Эспаньола» и жителей ДНР.

Обвиняемые закупили более 27 килограммов высокотоксичного вещества. Злоумышленники планировали смешать яд с продуктами питания и под видом гуманитарного груза отправить отраву в зону проведения специальной военной операции. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил фигурантам длительные сроки заключения: Ринату Ильину — 15 лет лишения свободы. Первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его свобода будет ограничена еще на 1 год 6 месяцев.

Никите Красильникову — 16 лет колонии строгого режима с аналогичным режимом отбывания (первые 4 года в тюрьме, затем — в колонии) и последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Отметим, что в ходе прений сторон прокуратура запрашивала для Ильина 17 лет, а для Красильникова — 18 лет лишения свободы.

Третий фигурант дела, Артем Щербаков, ранее пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и дал показания на соучастников. Он был приговорен к 15 годам заключения.

Карина Дроздецкая