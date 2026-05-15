В трех районах Ростова снесли незаконные ларьки

В Кировском, Первомайском и Пролетарском районах Ростова-на-Дону полицейские выявили нарушения в установке нестационарных торговых объектов, впоследствии ларьки были демонтированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

«Предпринимателям была представлена возможность устранения выявленных нарушений, но они ею не воспользовались»,— отметили в ведомстве.

Сведения об установленных недостатках были переданы в городское управление торговли для организации проверки, в ходе которой принято решение о расторжении договоров и демонтаже незаконно размещенных нестационарных торговых объектов

Подобные мероприятия будут продолжены.

Наталья Белоштейн

