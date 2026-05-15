Тренер Майкл Каррик продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложит главному тренеру Майклу Каррику новый двухлетний контракт. Об этом пишет газета The Times.

Майкл Каррик

Фото: Scott Heppell / Reuters

По информации издания, стороны близки к подписанию соглашения. Об успешном завершении переговоров планируют объявить перед заключительным домашним матчем команды в нынешнем сезоне против «Ноттингем Форест» «на переполненном стадионе Old Trafford».

Действующий контракт Майкла Каррика истекает в конце нынешнего сезона. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», выступавший за клуб с 2006 по 2018 год и выигравший с ним все престижные трофеи, был назначен временным тренером клуба 13 января. Это произошло через несколько дней после того, как пост главного тренера потерял португальский специалист Рубен Аморим.

Приняв команду на седьмом месте, Каррик сумел вывести ее в Лигу чемпионов. За два тура до конца она занимает третье место (финиш в топ-тройке ей практически гарантирован) с 65 очками. Под руководством 44-летнего англичанина «Манчестер Юнайтед» одержал 10 побед в 15 матчах, в том числе над участниками чемпионской гонки: лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Арнольд Кабанов