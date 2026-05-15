Арестовали обвиняемого в нападении с ножом на семилетнюю девочку в Подмосковье

Наро-Фоминский городской суд отправил в СИЗО на два месяца (до 14 июля) обвиняемого в нападении с ножом на девочку. Ему вменили покушение на убийство малолетней, сообщила пресс-служба подмосковных судов.

По версии следствия, фигурант напал на двух сестер семи и девяти лет и нанес младшей не менее трех ударов ножом. После этого вмешались родители девочки. Потерпевшая получила резаные раны лица, ее госпитализировали.

ТАСС рассказали в правоохранительных органах, что нападавший страдает психическим заболеванием и стоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным МВД, он не был знаком с детьми.

Никита Черненко