В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении с ножом на семилетнего ребенка

Житель Подмосковья ранил ножом семилетнюю девочку. Его задержали. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в «Максе».

Инцидент произошел накануне вечером в поселке Николины Сады в Наро-Фоминском городском округе, уточнили в пресс-службе подмосковной прокуратуры. Мужчина напал на двух сестер семи и девяти лет, младшая из них получила резаные раны лица. Девочку госпитализировали.

По данным МВД, нападавший не был знаком с детьми. Он имеет психические расстройства и стоит на учете в психоневрологическом диспансере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения.