Липчан судят в Тамбовской области за хищения при благоустройстве по нацпроекту

Прокуратура города Мичуринска в Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Липецка, которых обвиняют в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Об этом в ведомстве сообщили 20 апреля. Сквер ремонтировало липецкое ООО «СУ 1» Мраза Мстояна в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным Rusprofile, зарегистрированное в Липецке ООО «СУ 1» действует с мая 2018 года и специализируется на производстве электромонтажных работ. Директором и единственным владельцем является Мраз Мстоян. В 2023 году выручка компании составила 235 млн руб., а чистая прибыль — 11 млн руб. Финпоказатели последующие годы не раскрывались В макрорегионе фирма известна неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время ООО «СУ 1» выступает ответчиком в четырех арбитражных делах на 16 млн руб. В отношении компании открыто 43 исполнительных производства на общую сумму 152 млн руб.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые похитили более 1,4 млн руб. бюджетных средств путем завышения объемов и видов выполненных работ. Деяние квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело вместе с прокурорским иском о возмещении ущерба будет направлено в Мичуринский городской суд.

По информации ЕИС «Закупки», начальная цена контракта на благоустройство сквера имени Герасимова составляла 2,7 млн руб. ООО «СУ 1» снизило ее незначительно. Однако в процессе работ расходы выросли до 3 млн руб.

В начале этого года «Ъ-Черноземье» писал, что в Арбитражном суде Липецкой области приняли к производству заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о признании ООО «СУ 1» банкротом. На тот момент у компании скопилась задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в общем объеме 130 млн руб. Из этой суммы 70,5 млн руб. приходилось на основной долг, 32 млн — пени, а 27,5 млн — штрафы. Следующее заседание по делу назначено на 24 июня.

Денис Данилов