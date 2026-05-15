В Брянске нашли тело мальчика, провалившегося под лед реки четыре месяца назад

В управлении СКР по Брянской области сообщили, что нашли тело мальчика, который в январе провалился под лед реки Десны во время катания на «ватрушках». Назначены судебные экспертизы, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось в микрорайоне Московский Бежицкого района Брянска. Ребенок погиб вместе с другим мальчиком, труп которого обнаружили в феврале. Как рассказывали очевидцы, дети катались с крутого берега реки и провалились в полынью.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. С момента исчезновения детей проводилась поисковая операция. Волонтеры «ЛизаАлерт» обследовали реку с помощью видеокамер, пробурив ко 2 февраля более 60 тыс. лунок. Применялись робототехнические глубоководные комплексы для обследования дна водоема, сообщали в администрации региона.